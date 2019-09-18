غرامة مالية لناديين خالفا لوائح اتحاد السلة

رياضة 2019-09-18 | 18:35 169 مشاهدة قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة، تغريم ناديين من الدوري الممتاز، لمخالفتهما لواح الاتحاد. وذكر اتحاد السلة في بيان رسمي، أن "الاتحاد العراقي لكرة السلة فرض غرامة (2,000,000) دينار عراقي على ناديي الشرطة ونفط الجنوب". واضاف الاتحاد، ان "الغرامة تأتي لمخالفتهما لوائح الاتحاد العراقي لكرة السلة ولن يسمح للناديين بالمشاركة في الدوري الممتاز الا بعد دفع الغرامة المفروضة".

المحرر: محمد خليل

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