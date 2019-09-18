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القبض على خمسة مطلوبين بقضايا تعاطي ومتاجرة بالمخدرات في ذي قار

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وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "شعبة مكافحة المخدرات في قضاء سوق الشيوخ تمكنت من إلقاء القبض على المتهم ( ج , س , ن ) البالغ من العمر 27 عام وضبط بحوزته اقرص مخدرة والات جارحة".

وأضافت أن "شعبة مكافحة المخدرات في الناصرية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم ( ع , ع , م ) البالغ من العمر 32 عام يسكن مدينة الناصرية والمطلوب وفق المادة ( 28 متاجرة ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط بحوزته عدد من الاقراص المخدرة".

وأشارت القيادة، إلى أنه "شعبة مكافحة المخدرات في قضاء الرفاعي تمكنت من إلقاء القبض على المتهم ( م , م , ك ) البالغ من العمر 29 عام والمطلوب وفق المادة ( 32 تعاطي) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما تمكنت شعبة مكافحة المخدرات في قضاء قلعة سكر من القبض على المتهم ( ع , ن , ج ) البالغ من العمر 29 عام والمطلوب وفق المادة ( 28 متاجرة ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".


وبينت أن "شعبة مكافحة المخدرات في قضاء الشطرة بالتعاون مع امن الافراد من القبض على المتهم ( ن , ش , ن )البالغ من العمر 33 عام وضبط بحوزته 33 قرض مخدر"، مبيناً انه "اتخذت بحقهم كافة الاجراءات القانونية اللازمة وجرى توقيفهم أصولياً".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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