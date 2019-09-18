عبد المهدي يناقش مع التربية النيابية اختيار مرشحة لتولي حقيبة التربية

ناقش رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، مع رئيس واعضاء لجنة التربية البرلمانية اختيار مرشحة لتولي حقيبة وزارة التربية، فضلا عن تفعيل قانون حماية المعلم ومُنح التلاميذ والطلبة.
وأضاف المكتب، أن الحاضرين ناقشوا ايضا "الواقع التربوي من جميع جوانبه والحلول والمقترحات لتطوير قطاع التربية، ومواضيع الأبنية المدرسية، وتفعيل قانون حماية المعلم ومنح التلاميذ والطلبة، والمحاضرين والعقود، ومايتعلق بنقل الصلاحيات الى المحافظات ، ومعالجة الممارسات الخاطئة والتسرّب الدراسي، وغيرها".
وتابع، أن "رئيس واعضاء لجنة التربية قدموا عدد من الملاحظات والمقترحات لإدراجها في الموازنات المالية، كما تم بحث شؤون ومتطلبات القطاع التربوي ضمن البرنامج الحكومي"، موضحا أن "اللقاء حضره عدد من المسؤولين في وزارة التربية".
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