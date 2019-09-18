الكعبي يناقش في التشيك دعم صندوق إعمار المناطق المحررة

وصل النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء، الى العاصمة التشيكية براغ على رأس وفد نيابي، بعد تلقيه دعوة رسمية من قبل نظيره التشيكي.
وأضاف، "وضم الوفد اعضاء مجلس النواب سلام الشمري رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، ووليد السهلاني رئيس لجنة الخدمات والاعمار، وحسن المسعودي نائب رئيس لجنة التعليم العالي، وجاسم حسين الجبارة عضو لجنة الامن والدفاع، وداليا فرهاد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية".
وأوضح، "سيشهد جدول اعمال الزيارة اللقاء برئيسي مجلس النواب والشيوخ التشيكي ونوابهما ، فضلا عن اللقاء بوزراء الخارجية والصناعة والتجارة الچيكي وعدد من الوزراء الآخرين، ورئيس اتحاد الصناعة والنقل وغيرهم، إضافة الى رؤساء وأعضاء اللجان في مجلسي الشيوخ والنواب، و كبار المسؤولين في براغ".
وتابع، أن "من المقرر ان يجرى خلال اللقاءات المكثفة بحث تعزيز فرص التعاون و تنشيط مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة بين البلدين سابقا، ودعم صندوق إعمار المناطق المحررة والمتضررة من الارهاب، اضافة الى تفعيل عمل لجان الصداقة النيابية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تأتي بمقدمتها الأمنية والاقتصادية والخدمية منهــا".
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