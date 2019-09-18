الدفاع السعودية: الهجوم على أرامكو لم يكن من اليمن

ونقلت "الجزيرة" عن المتحدث باسم الدفاع السعودية قوله، إن "الهجوم على أرامكو هو امتداد لهجمات سابقة استهدفت البنى التحتية المدنية"، مبيناً أن "الهجوم على أرامكو هجوم على الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية".وأضاف أن "نطاق تحرك إحدى الطائرات المهاجمة كان من الشمال باتجاه الجنوب"، مؤكداً "استعدنا صواريخ كروز جاءت من جهة الشمال لم تصب أهدافها".

وأوضح المتحدث، أن "الهجوم على أرامكو كان ممنهجا لتدمير البنية التحتية"، مبيناً أن "تحليل البيانات يشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية".

وتابع، أن "البيانات تظهر استحالة شن الهجوم على أرامكو من اليمن"، موضحاً أن " الهجوم على بقيق شن باستخدام أسلحة مختلفة من بينها صواريخ كروز".



ولفت المتحدث باسم الدفاع السعودية، إلى أن "الهجوم على بقيق جاء من الشمال أيضا ويشير إلى قدرات نوعية"، مؤكداً أن "أربعة صواريخ كروز استخدمت للهجوم على خريص".