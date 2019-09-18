أكدت وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، ان الهجوم على شركة أرامكو لم يكن من اليمن، فيما أشارت إلى ان الهجوم على أرامكو كان ممنهجا لتدمير البنية التحتية.
وأضاف أن "نطاق تحرك إحدى الطائرات المهاجمة كان من الشمال باتجاه الجنوب"، مؤكداً "استعدنا صواريخ كروز جاءت من جهة الشمال لم تصب أهدافها".
وأوضح المتحدث، أن "الهجوم على أرامكو كان ممنهجا لتدمير البنية التحتية"، مبيناً أن "تحليل البيانات يشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية".
وتابع، أن "البيانات تظهر استحالة شن الهجوم على أرامكو من اليمن"، موضحاً أن " الهجوم على بقيق شن باستخدام أسلحة مختلفة من بينها صواريخ كروز".
ولفت المتحدث باسم الدفاع السعودية، إلى أن "الهجوم على بقيق جاء من الشمال أيضا ويشير إلى قدرات نوعية"، مؤكداً أن "أربعة صواريخ كروز استخدمت للهجوم على خريص".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع السعودية: الهجوم على أرامكو لم يكن من اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.