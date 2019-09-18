Ýالقوة الجوية يبدأ موسمه بالفوز على امانة بغداد في الدوري الممتاز

2019-09-18 | 16:38
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نجح نادي القوة الجوية في الفوز على امانة بغداد 2-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب امانة بغداد ضمن لقاءات الجولة الاولى من الدوري العراقي الممتاز.
وافتتح كرار نبيل التسجيل للصقور في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم ضاعف ابراهيم بايش النتيجة بتسجيله هدفً ثانٍ في الدقيقة 31، لتنتهي المواجهة بفوز بثنائية دون رد.
وفي بقية المباريات، تعادل النجف مع الكهرباء 2-2 وفاز القاسم على النفط 1-0 وتغلب نفط الوسط على الديوانية 3-1 وفاز الكرخ على الصناعات الكهربائية 3-2.
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