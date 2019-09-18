Ýالقوة الجوية يبدأ موسمه بالفوز على امانة بغداد في الدوري الممتاز

وافتتح كرار نبيل التسجيل للصقور في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم ضاعف ابراهيم بايش النتيجة بتسجيله هدفً ثانٍ في الدقيقة 31، لتنتهي المواجهة بفوز بثنائية دون رد.

وفي بقية المباريات، تعادل النجف مع الكهرباء 2-2 وفاز القاسم على النفط 1-0 وتغلب نفط الوسط على الديوانية 3-1 وفاز الكرخ على الصناعات الكهربائية 3-2.