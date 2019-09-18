بالفيديو: طلاب الطب البيطري عاطلون عن العمل... فهل من يستجيب لمطالبهم؟

اكثر من ستة الاف خريج لكلية الطب البيطري عاطل عن العمل منذ عام الفين وثلاثة وحتى اليوم، رغم بحثهم بدوائر حكومية عن وظيفة، لكن بدون جدوى.

فتظاهرات امس تحولت اليوم الى اعتصامات مفتوحة لحين الاستجابة لمطالبهم من قبل الجهات المعنية.



شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.