تظاهر العشرات من خريجي كلية الطب البيطري في ساحة التحرير ببغداد مطالبين بشمولهم بالتعيين المركزي.
اكثر من ستة الاف خريج لكلية الطب البيطري عاطل عن العمل منذ عام الفين وثلاثة وحتى اليوم، رغم بحثهم بدوائر حكومية عن وظيفة، لكن بدون جدوى.
فتظاهرات امس تحولت اليوم الى اعتصامات مفتوحة لحين الاستجابة لمطالبهم من قبل الجهات المعنية.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
فتظاهرات امس تحولت اليوم الى اعتصامات مفتوحة لحين الاستجابة لمطالبهم من قبل الجهات المعنية.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: طلاب الطب البيطري عاطلون عن العمل... فهل من يستجيب لمطالبهم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.