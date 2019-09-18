صالح والبارزاني يؤكدان وجود فرصة مواتية لحل جذري للخلافات العالقة بين بغداد واربيل

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاربعاء، وجود فرصة مواتية تمهد لحل جذري للخلافات بين بغداد واربيل، كما شدد الجانبان أن حسم الخلافات بينهما يصب في مصلحة العراقيين جميعاً.
وأضافت الرئاسة، أن "الاجتماع بحث العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية"، موضحا أن "الجانبين اكدا "وجود فرصة مواتية تمهد لحل جذري للخلافات العالقة استنادا إلى الدستور وبما يشمل تنفيذ كامل مواده ومن دون انتقائية، كما أن حسم الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يصب في مصلحة العراقيين جميعاً".
وتابع، أنه "تمت الإشارة في الاجتماع، إلى أن حسم القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يصب في مصلحة العراقيين جميعاً، وسينعكس إيجاباً على الاستقرار لعدد من المناطق العراقية، خصوصاً وان الإرهابيين مازالوا يشكلون عامل تهديد لأهالي لتلك المناطق".
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