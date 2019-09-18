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صالح والبارزاني يؤكدان وجود فرصة مواتية لحل جذري للخلافات العالقة بين بغداد واربيل

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أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاربعاء، وجود فرصة مواتية تمهد لحل جذري للخلافات بين بغداد واربيل، كما شدد الجانبان أن حسم الخلافات بينهما يصب في مصلحة العراقيين جميعاً.
وقالت رئاسة الاقليم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل في مكتبه بأربيل، اليوم، رئيس جمهورية العراق برهم صالح"، بينا أنم "الاجتماع حضره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني وعدد من المسؤولين الحكوميين".

وأضافت الرئاسة، أن "الاجتماع بحث العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية"، موضحا أن "الجانبين اكدا "وجود فرصة مواتية تمهد لحل جذري للخلافات العالقة استنادا إلى الدستور وبما يشمل تنفيذ كامل مواده ومن دون انتقائية، كما أن حسم الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يصب في مصلحة العراقيين جميعاً".

وتابع، أنه "تمت الإشارة في الاجتماع، إلى أن حسم القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يصب في مصلحة العراقيين جميعاً، وسينعكس إيجاباً على الاستقرار لعدد من المناطق العراقية، خصوصاً وان الإرهابيين مازالوا يشكلون عامل تهديد لأهالي لتلك المناطق".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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