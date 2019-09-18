امانة بغداد تعلن موعد اكتمال صيانة الطريق السريع جنوبي العاصمة

وقال الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اعمال الاكساء التي تقوم بها دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد ستكون بطبقتين خصوصا المقاطع المعالجة بالكونكريت المسلح وبمساحة تقدر 50 الف متر مربع وبطول 4 كيلو متر وعرض 11 متراً للمقطع الممتد من جسر بغداد وحتى فلكة علوة الرشيد".ورجحت الامانة في بيانها "اكمال الاعمال وادخال الطريق الخدمة مطلع شهر تشرين الاول المقبل".

واعلنت امانة بغداد، قبل ايام، عن قطع الطريق السريع بغداد- بابل جنوب العاصمة لصيانته، مؤكدة توفير بديل عنه.