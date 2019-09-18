نائب كردي يكشف عن اهم محاور وفد الاقليم في بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني احمد الصفار، الاربعاء، عن اهم المحاور التي سيطرحها الوفد الكردي المؤمل ان يصل العاصمة بغداد قريبا.
واضاف الصفار، ان "نسبة كل محافظة والاقليم بالموازنة تعتمد بالدرجة الاساس على الاحصاء السكاني الذي تتحمل المسؤولية للمضي به الحكومة الاتحادية"، لافتا الى انه "لحين اجراء الاحصاء فينبغي احترام التوافقات والاتفاقات السابقة ومن بينها اعتماد نسبة 17% كحصة للاقليم بالموازنة بعد ان تم تخفيضها من جانب واحد بزمن حكومة حيدر العبادي لاسباب سياسية".
ولفت الى ان "الموضوع الاخر الذي نسعى لطرحه هو قضية مستحقات موظفي الاقليم من قضية الادخار الاجباري وهو ايضا من واجبات الحكومة الاتحادية على اعتبار انه لولا قطع الموازنة لما اضطرت حكومة الاقليم للمضي بالادخار الاجباري".
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