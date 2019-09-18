ايطاليا تدعو الحكيم لحضور اجتماعات قمة البحر الابيض المتوسط

وجه السفير الايطالي في بغداد، اليوم الاربعاء، دعوة الى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم لحضور اجتماعات قمة البحر الابيض المتوسط التي ستعقد قريبا في ايطاليا، فيما وعد الحكيم بدراسة الأمر.



وأضاف الحكيم "بينا خلال اللقاء طبيعة المعارضة السياسية وأكدنا أنها حق دستوري وسياسي وبأطر قانونية نهدف من خلالها الى تصويب المسار وتشخيص الاخطاء ودعم النظام السياسي". وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "بحثنا خلال استقبالنا السفير الايطالي في بغداد برونو انطونيو باسكوينو، مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين العراق وايطاليا".وأضاف الحكيم "بينا خلال اللقاء طبيعة المعارضة السياسية وأكدنا أنها حق دستوري وسياسي وبأطر قانونية نهدف من خلالها الى تصويب المسار وتشخيص الاخطاء ودعم النظام السياسي". وتابع الحكيم قائلا "ثمنا دعوة السفير لنا لحضور اجتماعات قمة البحر الابيض المتوسط التي ستعقد قريبا في ايطاليا ووعدنا بدراسة الأمر".

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