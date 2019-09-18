قيادي بالتيار الصدري: إميركا تتعامل بازدواجية مع حوادث قصف مقرات الحشد ومصافي السعودية

وقال الزاملي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نستغرب من التصريحات الأميركية وخصوصاً ما أدلت به الاستخبارات مؤخراً وكذلك بعض المسؤولين الأميركان والتي تتحدث خلالها عن تزويدها المملكة العربية السعودية بالوثائق والأدلة التي تثبت من قام بقصف شركة مصافي أرامكو بالسعودية، فضلاً عن استعداد القوات الأميركية للرد على من استهدف المنشأة النفطية السعودية".وأضاف الزاملي: "والأغرب من ذلك أن أميركا لم تزود العراق بأية معلومة عن الجهة التي استهدفت معسكرات الحشد، وكذلك لم تزود العراق بأية معلومة عن استهداف قطعات الحشد على الحدود العراقية السورية، ولم تستنكر التصريحات الإسرائيلية والتلميح باستهداف معسكرت الحشد والحدود العراقية، مع العلم أن العراق مرتبط مع معها باتفاقية إطار استراتيجي تلزم أميركا بالدفاع عن العراق وتزويده بالمعلومات الاستخبارية وبأي تهديد محتمل".وتابع، أن "أميركا تسيطر على الأجواء العراقية من خلال الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى أنها تملك معدات وأقمار اصطناعية ومناطيد وكاميرات ذات دقة عالية في الكثير من القواعد والمطارات التي يتواجد فيها الأميركان، وتمتلك معلومات كافيه ودقيقة عن الجهات التي استهدفت المعسكرات العراقية لكنها لم تفصح عنها ولم تزود العراق بأية معلومة عنها وهذا ما يشير إلى أنها تتعامل بازدواجية واضحة في التعاطي مع هذه الحوادث".

ودعا الزاملي الحكومة إلى "اتخاذ موقف واضح وصريح ازاء هذا التعامل الأميركي في التمييز بين الحالتين العراقية والسعودية".