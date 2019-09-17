نائب عن الحكمة: البرلمان ذاهب لالغاء مكاتب المفتشين العموميين

أكد النائب عن تيار الحكمة خالد الشجعمي، الثلاثاء، أن مجلس النواب ذاهب لالغاء مكاتب المفتشين العموميين، مشيرا الى أن الراي العام للبرلمان مع الالغاء.

وقال الشجعمي خلال حديثه لبرنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية، إن "الغاء المفتشين العموميين مشروع طرح منذ دورة البرلمان السابقة"، معتبراً أن "دور المفتشين العموميين سابق للتصرف".

وأضاف أن "هناك مفتشين جيدين في عملهم وهناك فاسدين"، مؤكداً أن "البرلمان ذاهب لالغاء مكاتب المفتشيين العمومين والراي العام للبرلمان مع الالغاء".

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وتابع الشجعمي "مقترحنا استحداث مديرية عامة في هيئة النزاهة تتولى رقابة سابقة للتصرف"، معتبراً أن "القرار الاخير بتعيين عدد من المفتشين دون الرجوع للبرلمان استفز الكتل السياسية".

وكان مجلس النواب انهى بجلسته التي عقدت الاثنين 16 ايلول 2019 القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين.