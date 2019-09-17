مصدر في الداخلية: اكثر من 40 شكوى جزائية تلاحق النائبة عالية نصيف

افاد مصدر في وزارة الداخلية، الثلاثاء، بأن اكثر من 40 شكوى جزائية تلاحق النائبة عالية نصيف. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اكثر من 40 شكوى جزائية تلاحق النائبة عالية نصيف تنتظر اكتمال الاجراءات القانونية للتمهيد بطلب رفع الحصانة عنها". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجمل هذه الشكاوى بتهم التشهير والاساءة والتجاوز وتهم اخرى".

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