اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الثلاثاء، ان اجراءات رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي كانت "سليمة قانونيا ولا غبار عليها".
وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إنه "وبغض النظر عن مدى استحقاق النائب فائق الشيخ برفع الحصانة عنه من عدمها، فإنه من الناحية القانونية ان الاجراءات التي اتبعت في رفع الحصانة عنه كانت صحيحة وسليمة قانونيا ولا غبار عليها"، مبينا ان "هناك دعاوى رفعت على النائب من مدعين وعلى ضوء تلك الدعاوى ارسل الادعاء العام طلبا الى مجلس النواب لرفع الحصانة عنه".
واضاف العقابي، ان "الطلب تم عرضه على جدول اعمال جلسات المجلس، وتم التصويت عليه بالاغلبية للحاضرين"، لافتا الى ان "التصويت تم استنادا للمادة 63 /ج من الدستور التي اشارت الى ان الحصانة ترفع عن النائب بناء على طلب من جهة قضائية وبتصويت الاغلبية المطلقة".
ولفت الى ان "المحكمة الاتحادية فسرت مفردة الاغلبية المطلقة بانها اغلبية الحاضرين داخل الجلسة وبنصاب مكتمل وليس اغلبية اعضاء المجلس النسبية".
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي.
واضاف العقابي، ان "الطلب تم عرضه على جدول اعمال جلسات المجلس، وتم التصويت عليه بالاغلبية للحاضرين"، لافتا الى ان "التصويت تم استنادا للمادة 63 /ج من الدستور التي اشارت الى ان الحصانة ترفع عن النائب بناء على طلب من جهة قضائية وبتصويت الاغلبية المطلقة".
ولفت الى ان "المحكمة الاتحادية فسرت مفردة الاغلبية المطلقة بانها اغلبية الحاضرين داخل الجلسة وبنصاب مكتمل وليس اغلبية اعضاء المجلس النسبية".
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: اجراءات رفع الحصانة عن الشيخ علي سليمة قانونيا ولا غبار عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.