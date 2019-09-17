نائب: اجراءات رفع الحصانة عن الشيخ علي سليمة قانونيا ولا غبار عليها

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إنه "وبغض النظر عن مدى استحقاق النائب فائق الشيخ برفع الحصانة عنه من عدمها، فإنه من الناحية القانونية ان الاجراءات التي اتبعت في رفع الحصانة عنه كانت صحيحة وسليمة قانونيا ولا غبار عليها"، مبينا ان "هناك دعاوى رفعت على النائب من مدعين وعلى ضوء تلك الدعاوى ارسل الادعاء العام طلبا الى مجلس النواب لرفع الحصانة عنه".واضاف العقابي، ان "الطلب تم عرضه على جدول اعمال جلسات المجلس، وتم التصويت عليه بالاغلبية للحاضرين"، لافتا الى ان "التصويت تم استنادا للمادة 63 /ج من الدستور التي اشارت الى ان الحصانة ترفع عن النائب بناء على طلب من جهة قضائية وبتصويت الاغلبية المطلقة".

ولفت الى ان "المحكمة الاتحادية فسرت مفردة الاغلبية المطلقة بانها اغلبية الحاضرين داخل الجلسة وبنصاب مكتمل وليس اغلبية اعضاء المجلس النسبية".



وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي.