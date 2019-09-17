23 عضواً بمجلس نينوى يشكلون تحالفاً تمهيداً لاقالة المحافظ

شكل 23 عضواً بمجلس محافظة نينوى، الثلاثاء، تحالفاً باسم عراقية نينوى تمهيداً لاقالة المحافظ منصور المرعيد.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "23 عضواً في مجلس محافظة نينوى شكلوا تحالفاً تمهيداً لاقالة المحافظ".

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وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التحالف تم تشكيله باسم عراقية نينوى".

وصوت مجلس نينوى، في (13 ايار 2019) على منصور المرعيد لمنصب المحافظ.