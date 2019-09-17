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23 عضواً بمجلس نينوى يشكلون تحالفاً تمهيداً لاقالة المحافظ

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شكل 23 عضواً بمجلس محافظة نينوى، الثلاثاء، تحالفاً باسم عراقية نينوى تمهيداً لاقالة المحافظ منصور المرعيد.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "23 عضواً في مجلس محافظة نينوى شكلوا تحالفاً تمهيداً لاقالة المحافظ".

 

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وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التحالف تم تشكيله باسم عراقية نينوى".

 

وصوت مجلس نينوى، في (13 ايار 2019) على منصور المرعيد لمنصب المحافظ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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