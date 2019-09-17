مجلس النواب يرفع جلسته الى السبت المقبل

قررت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، رفع جلسة المجلس إلى يوم السبت المقبل. وذكر مصدر نيابي لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر رفع جلسة المجلس إلى يوم السبت المقبل". وأضاف أن "المجلس أنهى مناقشة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق".



وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي.

وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي.

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