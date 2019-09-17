التربية النيابية توضح قرار منح الدور الثالث للراسبين

أوضح عضو لجنة التربية النيابية صفاء الغانم، الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء بمنح الدور الثالث للراسبين في المراحل المنتهية المتوسطة والإعدادية.
وقال الغانم في حديث لـ الخليج 365، إن "القرار شمل الراسبين بالدور الثاني فقط وهو ليس شاملاً ولم يتضمن شمول الراسبين بالدور الاول او الذين لم تحصل لهم الفرصة بدخول الامتحانات الوزارية".
وأعرب عن "أمله بتكثيف الطلبة المشمولين بالقرار الجهود واستغلال هذه الفرصة للنجاح وتجاوز المراحل الدراسية التي هم فيها باعلى المعدلات".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، على منح دور ثالث للطلبة للراسبين بالمراحل المنتهية المتوسطة والإعدادية.
وأعرب عن "أمله بتكثيف الطلبة المشمولين بالقرار الجهود واستغلال هذه الفرصة للنجاح وتجاوز المراحل الدراسية التي هم فيها باعلى المعدلات".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، على منح دور ثالث للطلبة للراسبين بالمراحل المنتهية المتوسطة والإعدادية.
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