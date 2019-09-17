مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون مجلس الاعمار

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على مشروع قانون مجلس الاعمار.
وقالت الامانة العامة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق، اليوم، على مشروع قانون مجلس الاعمار".
واعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
واعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
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