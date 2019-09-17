مطالبات بتفعيل القوانين الخاصة بمنحة الطلبة

طالب الامين العام لتجمع "همم" الطلابي علي الرفيعي، اليوم الثلاثاء، بتفعيل القوانين الخاصة بمنحة الطلبة للدراسات العليا والمعاهد الحكومية.
وشدد الرفيعي على "ضرورة معالجة الاقسام الداخلية في المحافظات من الناحية الاستيعابية وتحسين نوعية الخدمات".
كما طالب "بشمول طلبة الدراسات العليا ( بالنفقة الخاصة) بالتخفيض الذي اقرته وزارة التعليم العالي ليشمل طلبة الاعوام السابقة"، داعيا الى "تفعيل قانون حملة الشاهدات العليا رقم 59 لسنة 2017 بالزام الوزارات والجهات الاخرى وتخصيص درجات وظيفية من حركة الملاك وفق النسبة المقرة بالقانون اعلاه".
كما اشار الى "مطالبة مجالس الجامعات الحكومية والاهلية بتنفيذ قرار وزارة التعليم العالي والخاص بالفصل التام بين الدراستين الصباحية والمسائية لاستيعاب وتشغيل عدد اكبر من حملة الشهادات".
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