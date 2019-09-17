مطالبات بتفعيل القوانين الخاصة بمنحة الطلبة

وقال الرفيعي خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم، في مبنى مجلس النواب مع اعضاء كتلة الحكمة النيابية، وحضرته الخليج 365، "ونحن على ابواب العام الدراسي الجديد ودعما لطلبتنا الاعزاء والمسيرة التعليمية فأن تجمع همم الطلابي ومن خلال مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية نطالب بتفعيل قانون منحة الطلبة رقم 63 لسنة 2012 وخاصة بما يتعلق بصرف المبالغ الخاصة بطلبة الدراسات الاولية العليا والمعاهد الحكومية ".وشدد الرفيعي على "ضرورة معالجة الاقسام الداخلية في المحافظات من الناحية الاستيعابية وتحسين نوعية الخدمات".

كما طالب "بشمول طلبة الدراسات العليا ( بالنفقة الخاصة) بالتخفيض الذي اقرته وزارة التعليم العالي ليشمل طلبة الاعوام السابقة"، داعيا الى "تفعيل قانون حملة الشاهدات العليا رقم 59 لسنة 2017 بالزام الوزارات والجهات الاخرى وتخصيص درجات وظيفية من حركة الملاك وفق النسبة المقرة بالقانون اعلاه".



كما اشار الى "مطالبة مجالس الجامعات الحكومية والاهلية بتنفيذ قرار وزارة التعليم العالي والخاص بالفصل التام بين الدراستين الصباحية والمسائية لاستيعاب وتشغيل عدد اكبر من حملة الشهادات".