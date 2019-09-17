نائب عن البصرة يطالب المحافظ بتقديم استقالته من مجلس النواب

وقال النائب عن محافظة البصرة رامي السكيني في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "العملية الدستورية خصصت ان تكون لمحافظة البصرة 25 مقعدا نيابيا"، مشيرا الى "مضي اكثر من عام ومحافظة البصرة ممثلة بـ 24 نائبا فقط وهذا بخس بحق البصرة".وبين "تقدمنا بكتاب رسمي الى المحكمة الاتحادية والى مجلس النواب بان يبين محافظ البصرة موقفه القانوني"، موضحا أن "المادة 4 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته نصت بأن المرشح المنتخب يعد نائبا في مجلس النواب ويتمتع بجميع الحقوق النيابية عن مصادقة المحكمة الاتحادية ".

واضاف ان "القانون يحتم ان لا يجمع النائب بين منصبين وهذا راي مجلس النواب"، موضحا ان "محافظ البصرة قانونا هو نائبا ولاضير ان يبقى محافظا ولكن عليه تقديم استقالته، وان لا يكون هناك استخفاف وقفز على القنوات الدستورية ".



واكد ان" هيئة الرئاسة ومجلس النوابى سيوجه كتاب رسمي الى محافظ البصرة لحسم وضعه ، مشيرا الى ان" هناك خمس نواب مصادق عليهم في المحكمة الاتحادية وهم يمارسون دورهم التنفيذي وهذه سنة مغلوطة في مجلس النواب العراقي ".