نائب عن البصرة يطالب المحافظ بتقديم استقالته من مجلس النواب

كشف نائب عن محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن تقديمه كتاب رسمي الى المحكمة الاتحادية ومجلس النواب يطلب بأن المحافظ اسعد العيداني موقفه القانوني، مشيرا الى انه الاخير يجمع بين عضوية مجلس النواب ومنصب المحافظ.
وبين "تقدمنا بكتاب رسمي الى المحكمة الاتحادية والى مجلس النواب بان يبين محافظ البصرة موقفه القانوني"، موضحا أن "المادة 4 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته نصت بأن المرشح المنتخب يعد نائبا في مجلس النواب ويتمتع بجميع الحقوق النيابية عن مصادقة المحكمة الاتحادية ".
واضاف ان "القانون يحتم ان لا يجمع النائب بين منصبين وهذا راي مجلس النواب"، موضحا ان "محافظ البصرة قانونا هو نائبا ولاضير ان يبقى محافظا ولكن عليه تقديم استقالته، وان لا يكون هناك استخفاف وقفز على القنوات الدستورية ".
واكد ان" هيئة الرئاسة ومجلس النوابى سيوجه كتاب رسمي الى محافظ البصرة لحسم وضعه ، مشيرا الى ان" هناك خمس نواب مصادق عليهم في المحكمة الاتحادية وهم يمارسون دورهم التنفيذي وهذه سنة مغلوطة في مجلس النواب العراقي ".
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