نائب: لا يمكن حل جميع المشاكل بين بغداد وأربيل في اجتماع واحد

وقال برواري في حديث لـ الخليج 365، إن "حل جميع المشاكل والملفات العالقة بين بغداد وأربيل في اجتماع أو جلسة واحدة هو أمر لا يمكن تحقيقه نتيجة لصعوبة وتعقيد وتشابك تلك الملفات"، مبيناً أن "زيارة الوفد الكردي ستكون استكمالاً للزيارات السابقة بغية إيجاد حلول واقعية وجذرية للملفات العالقة، وخاصة حصة الإقليم بالموازنة وتخصيصات البيشمركة ورواتب الموظفين وتصدير النفط وغيرها من الملفات التي دائما ما تطرح جميعاً أو أغلبها في كل لقاء".وأضاف برواري، أن "وجود نفس إيجابي ورغبة بالتواصل بين بغداد وأربيل هو الطريق الأمثل للوصول إلى أفضل النتائج"، لافتاً إلى أن "الغطاء الدستوري والقانوني موجود لحل المشاكل وبوجود اللجان الفنية المشتركة واستمرارالزيارات بين الجانبين ومنها الزيارة المرتقبة للوفد الحكومي الكردستاني الى بغداد وبعدها خلال أيام لرئيسي الجمهورية والبرلمان إلى الإقليم هي خطوات مهمة وضرورية".

وتابع برواري، أن "هناك للأسف الشديد حركة إعلامية وسياسية تستهدف العلاقة بين بغداد وأربيل كما تستهدف رئيس الوزراء وحكومته، في وقت أننا بحاجة إلى توحيد الجبهة الداخلية ضد التحديات المحيطة بنا والتي لا يمكن تجاهلها".