اكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، الثلاثاء، أن زيارة الوفد الكردي إلى بغداد ستكون استكمالاً للزيارات السابقة بغية إيجاد حلول جذرية للملفات العالقة، لكنه أشار إلى عدم إمكانية حل المشاكل بين بغداد وأربيل خلال اجتماع واحد.
وأضاف برواري، أن "وجود نفس إيجابي ورغبة بالتواصل بين بغداد وأربيل هو الطريق الأمثل للوصول إلى أفضل النتائج"، لافتاً إلى أن "الغطاء الدستوري والقانوني موجود لحل المشاكل وبوجود اللجان الفنية المشتركة واستمرارالزيارات بين الجانبين ومنها الزيارة المرتقبة للوفد الحكومي الكردستاني الى بغداد وبعدها خلال أيام لرئيسي الجمهورية والبرلمان إلى الإقليم هي خطوات مهمة وضرورية".
وتابع برواري، أن "هناك للأسف الشديد حركة إعلامية وسياسية تستهدف العلاقة بين بغداد وأربيل كما تستهدف رئيس الوزراء وحكومته، في وقت أننا بحاجة إلى توحيد الجبهة الداخلية ضد التحديات المحيطة بنا والتي لا يمكن تجاهلها".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: لا يمكن حل جميع المشاكل بين بغداد وأربيل في اجتماع واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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