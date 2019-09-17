نائب: استهداف ارامكو تطور خطير سيضر بالعراق

وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "استهداف منشات تابعة لشركة ارامكو النفطية في الجاره العربية السعودية هو تطور خطير"، مبينا ان "الوضع في محيط العراق لايحتمل المزيد من التصعيد وامن الجاره العربية السعودية كما هو حال باقي دول الجوار العراقي من امن بلادنا".

واضاف ان "العراق طالما سعى ان يكون مصدر تهدئة للتوترات الحاصلة بالمنطقة بين الاقطاب المتناحرة فيها، كما حذرنا كثيرا من خطورة التمحور مع اي طرف على حساب الاخر في صراع لن يكون للعراق فيه ناقة او جمل سوى مزيد من الدمار الاقتصادي والخدمي"، مشيرا الى ان "ماجرى ويجري في المنطقة من تصعيد، ومحاولات البعض زج العراق كطرف فيها بشكل او باخر سيؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها خاصة في ظل تهديدات بعض الاطراف الداخلية بالتمحور مع طرف معين متناسين ان العراق للعراقيين وتلك الدول لابناءها ولم ولن يضحي اي مواطن من اي بلد اخر من اجل العراق وشعبه كي يكون العراق وشعبه حطبا لتلك الصراعات".

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ودعا الدهلكي، الحكومة العراقية "لارسال رسائل اطمئنان للحكومة السعودية كما حصل في رسائل سابقة لدول اخرى بان العراق لم ولن يكون بالضد من اشقائه خصوصا والدول الاخرى بشكل عام ومتلزما بالسياسة العامة بعدم الدخول بسياسة المحاور لابعاد اصابع الاتهام التي يحاول البعض توجيهها للعراق بانه متورط في استهداف جيرانه".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية ب‍المملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.