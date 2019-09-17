أفضل 10 وجهات سياحية في العالم لعام 2020... مدينة عربية في القائمة

سافرت هيلين فانثورب عبر العديد من البلدان حول العالم، إذ أنها جربت رقصة السالسا في كوبا، وزارت الهند لتندهش بجمال "تاج محل". وتقضي فانثورب، التي تشرف على دليل "Rough Guide" السنوي لأفضل 100 وجهة على وجه الأرض، وقتها في التفكير عن الأماكن التي تنصح الأشخاص لزيارتها.

وفي هذا العام، حولت فانثورب وفريقها قائمة عام 2020 إلى كتاب مبني على الصور، وأُطلق في المملكة المتحدة في 1 سبتمبر/أيلول. وتقول المحررة المسؤولة إن لائحة هذا العالم ألهمتها، إذ أنها تمكنت من زيارة 26 وجهة منها فقط. وإليك لائحة بـ10 أماكن ترغب فانثورب بزيارتها شخصياً:



طوكيو، اليابان

وتتصدر طوكيو قائمة فانثورب، وترى الكاتبة أن المدينة عبارة عن موطن لأحدث التقنيات، وناطحات السحاب الزجاجية، وعروض الروبوتات الغريبة، كما أنها تتمتع بمشهد نابض بالحياة الليلية، وتنفرد بأشهى أنواع السوشي الطازج، والحدائق الهادئة، والأضرحة البوذية. ولا تخلو طوكيو مما هو جديد ومغري، وفقاً لما قالته. حديقة يلوستون الوطنية، الولايات المتحدة



يتميز هذا المنتزه البركاني بالشلالات، والمساحات الخضراء الشاسعة، والينابيع الزرقاء الساخنة. ويضم المنتزه العديد من الحيوانات البرية كالدببة الرمادية، والجواميس، وحيوانات أخرى ترغب فانثورب برؤيتها. جزيرة القيامة

تبدو جزيرة القيامة وكأنها وجهة تختبرها مرة في العمر بالنسبة إلى فانثورب، فهي تبعد أكثر من ألفين كيلومتر من أقرب جزيرة مأهولة. ويتناثر فيها قرابة 900 تمثال من تماثيل المواي الضخمة المنتشرة على طول الساحل المطل على المحيط الهادئ.



تمثال جنكيز خان للفروسية، منغوليا





ترى المحررة أن الرحلة الطويلة عبر سكة الحديد العابرة لسيبيريا طريقة رائعة للسفر. ويُعد تمثال جنكيز خان للفروسية من أحد المعالم الغريبة في منغوليا.

ويقع هذا الهيكل الهائل، والذي يبلغ طوله 44 متراً، في منتصف السهول المنغولية، والمثير في الأمر أن المعلم لا يتوافق كثيراً مع محيطه، ولكنه يبرز أهمية جنكيز خان عند الشعب المنغولي.

لهول وسبيتي، الهند

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تعجز المفردات عن وصف هذا المكان الساحر، فالمنظر الجليدي المنعزل مذهل هناك. وترى فانثورب أن هناك أمر مغري عندما يتعلق الأمر بمنطقة تم تسهيل الوصول إليها حديثاً. وتتسائل فانثورب: "لماذا تذهب للتزلج مع الحشود في فرنسا أو إيطاليا، عندما يمكنك الذهاب للتزلج في لهول وسبيتي العذراء؟" سانت بطرسبرغ، روسيا





تحتوي مدينة سانت بطرسبرغ على 44 جزيرة، وقصور جميلة، وأكثر من 400 جسر، والقصور المهيبة، والكنائس ذات القبب الملونة والتي تحاكي شكل البصل. وإذا نظرت إلى ما وراء القصور، فيتواجد حي "موسكوفسكي"، الذي يتميز بهندستة المعمارية الكلاسيكية والستالينية. تحتوي مدينة سانت بطرسبرغ على 44 جزيرة، وقصور جميلة، وأكثر من 400 جسر، والقصور المهيبة، والكنائس ذات القبب الملونة والتي تحاكي شكل البصل. وإذا نظرت إلى ما وراء القصور، فيتواجد حي "موسكوفسكي"، الذي يتميز بهندستة المعمارية الكلاسيكية والستالينية. بيروت، لبنان

عانت بيروت خلال الفترة الأخيرة من الكثير من الأزمات التي أثّرت بدورها على السياحة هناك، ولكن في عالم أصبحت فيه مشكلة اكتظاظ السياح مشكلة أكبر، ويبحث فيه المسافرون عن الأماكن الأكثر إثارة للاهتمام لتناول الطعام، والتسوق، وزيارة المعارض، فإن الأمر يجعل الأمر من بيروت وجهة رائعة، وفقاً للمحررة. الحديقة الوطنية في سويسرا الساكسونية، ألمانيا





ذكرت هذه القمم فانثورب بغابة من التكوينات الصخرية التي سبق أن رأتها بالقرب في الصين. ولذلك، تفاجأت الكاتبة لدى معرفتها أن هذه التكوينات الصخرية الغريبة والمحاطة بالريف الخصب تقع في أوروبا. ومن الجدير بالذكر، أن هذه المناظر الطبيعية الخلابة ظهرت بفيلم "فندق بودابست الكبير" للمخرج ويس أندرسون. ذكرت هذه القمم فانثورب بغابة من التكوينات الصخرية التي سبق أن رأتها بالقرب في الصين. ولذلك، تفاجأت الكاتبة لدى معرفتها أن هذه التكوينات الصخرية الغريبة والمحاطة بالريف الخصب تقع في أوروبا. ومن الجدير بالذكر، أن هذه المناظر الطبيعية الخلابة ظهرت بفيلم "فندق بودابست الكبير" للمخرج ويس أندرسون. قصر الحمراء، إسبانيا

وتشعر فانثورب بإعجاب كبير بالفن الإسلامي، وهي ترى أن التفاصيل الهندسية في قصر الحمراء رائعة. ويعد قصر الحمراء بمثابة أحد الأمثلة الأكثر إثارة للإعجاب لفن العمارة والزخارف المورسكية في جميع أنحاء العالم، مما يجعله وجهة تستحق الزيارة. ناميبيا



هناك الكثير من الوجهات الخاصة لرحلات السفاري في إفريقيا. ولكن تبرز ناميبيا بين وجهات السفاري الأخرى بمناظرها الطبيعية الخاطفة، حيث تستطيع رؤية الأسود، والفيلة، والزرافات، وغيرها من الحيوانات.