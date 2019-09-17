أفضل 10 وجهات سياحية في العالم لعام 2020... مدينة عربية في القائمة

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سافرت هيلين فانثورب عبر العديد من البلدان حول العالم، إذ أنها جربت رقصة السالسا في كوبا، وزارت الهند لتندهش بجمال "تاج محل". وتقضي فانثورب، التي تشرف على دليل "Rough Guide" السنوي لأفضل 100 وجهة على وجه الأرض، وقتها في التفكير عن الأماكن التي تنصح الأشخاص لزيارتها.
وتقول المحررة المسؤولة إن لائحة هذا العالم ألهمتها، إذ أنها تمكنت من زيارة 26 وجهة منها فقط. وإليك لائحة بـ10 أماكن ترغب فانثورب بزيارتها شخصياً:
طوكيو، اليابان
حديقة يلوستون الوطنية، الولايات المتحدة
جزيرة القيامة
تبدو جزيرة القيامة وكأنها وجهة تختبرها مرة في العمر بالنسبة إلى فانثورب، فهي تبعد أكثر من ألفين كيلومتر من أقرب جزيرة مأهولة. ويتناثر فيها قرابة 900 تمثال من تماثيل المواي الضخمة المنتشرة على طول الساحل المطل على المحيط الهادئ.
تمثال جنكيز خان للفروسية، منغوليا
ترى المحررة أن الرحلة الطويلة عبر سكة الحديد العابرة لسيبيريا طريقة رائعة للسفر. ويُعد تمثال جنكيز خان للفروسية من أحد المعالم الغريبة في منغوليا.
ويقع هذا الهيكل الهائل، والذي يبلغ طوله 44 متراً، في منتصف السهول المنغولية، والمثير في الأمر أن المعلم لا يتوافق كثيراً مع محيطه، ولكنه يبرز أهمية جنكيز خان عند الشعب المنغولي.
لهول وسبيتي، الهند
وترى فانثورب أن هناك أمر مغري عندما يتعلق الأمر بمنطقة تم تسهيل الوصول إليها حديثاً. وتتسائل فانثورب: "لماذا تذهب للتزلج مع الحشود في فرنسا أو إيطاليا، عندما يمكنك الذهاب للتزلج في لهول وسبيتي العذراء؟"
سانت بطرسبرغ، روسيا
تحتوي مدينة سانت بطرسبرغ على 44 جزيرة، وقصور جميلة، وأكثر من 400 جسر، والقصور المهيبة، والكنائس ذات القبب الملونة والتي تحاكي شكل البصل. وإذا نظرت إلى ما وراء القصور، فيتواجد حي "موسكوفسكي"، الذي يتميز بهندستة المعمارية الكلاسيكية والستالينية.
بيروت، لبنان
الحديقة الوطنية في سويسرا الساكسونية، ألمانيا
ذكرت هذه القمم فانثورب بغابة من التكوينات الصخرية التي سبق أن رأتها بالقرب في الصين. ولذلك، تفاجأت الكاتبة لدى معرفتها أن هذه التكوينات الصخرية الغريبة والمحاطة بالريف الخصب تقع في أوروبا. ومن الجدير بالذكر، أن هذه المناظر الطبيعية الخلابة ظهرت بفيلم "فندق بودابست الكبير" للمخرج ويس أندرسون.
قصر الحمراء، إسبانيا
ناميبيا
هناك الكثير من الوجهات الخاصة لرحلات السفاري في إفريقيا. ولكن تبرز ناميبيا بين وجهات السفاري الأخرى بمناظرها الطبيعية الخاطفة، حيث تستطيع رؤية الأسود، والفيلة، والزرافات، وغيرها من الحيوانات.
كانت هذه تفاصيل خبر أفضل 10 وجهات سياحية في العالم لعام 2020... مدينة عربية في القائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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