العلاق: مبادرتنا بتخصيص 5 مليارات دولار لدعم المشاريع تعد الأكبر بتأريخ العراق

اعتبر محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة البنك بتخصيص 5 مليارات دولار لدعم المشاريع تعد "الأكبر في تأريخ العراق".
وأضاف، أن "الظروف والعوامل التي تعرض لها العراق كانت سبباً مؤثراً في الوضع الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي فرض على البنك المركزي أن يأخذ زمام المبادرة للخروج من تلك الأزمات التي عانى منها العراقيون، وأن يكون قدوة لبقية المؤسسات الأخرى فكان الاهتمام بقضايا التنمية والبناء التي يحتاجها الشعب العراقي ومؤسساته".
واطلق البنك المركزي مبادرة الـ1 ترليون دينار عراقي من أجل الإسهام في زيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتتراوح مبالغها من 5 مليون دينار إلى 50 مليون دينار ومن الممكن زيادتها الى مليار دينار.
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