بالصور: أحلام تستعرض نحافتها بملابس أنيقة ولوك جديد

فاجأت النجمة أحلام الجميع بصورها الجديدة التي ظهرت فيها بـ"ستايل" جديد ومختلف في اختيار الملابس وذلك خلال المؤتمر الصحفي الاول لإطلاق برنامج thevoice.

واختارت أحلام اطلالة شبابية مميزة وناعمة عبارة عن بنطال بقماش الكاروهات باللون الرمادي والاسود، ونسقت معه قميص ابيض مع نقوش باللون الرمادي مربوط عند منطقة الخصر مع جاكيت طويل من نفس قماش البنطال. واختارت حذاء فضي ناعم يناسب الاطلالة.



ونجحت النجمة الاماراتية في استعراض نحافتها باطلالة شبابية مختلفة عن اطلالاتها السابقة، التي غالبا ما تكون بفساتين مزخرفة وضخمة، الا انها فضلت لحلقات البرنامج الجديد ان تكون ملابسها أنيقة وبسيطة، الامر الذي زادها جمالا واناقة.

نالت اظلالته الجديدة اعجاب الآلاف من متابعيها الذين تفاعلوا معها بشكل واسع وتغزلوا بجمالها واناقتها ونحافتها، حيث باتت بغاية الضعف بعد عملية التكميم التي خضعت له قبل اشهر.