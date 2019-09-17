ودّعي الهالات السوداء بهذه الخلطة الطبيعية... جربيها!

ويحتاج ذلك إلى 5 أوراق نعناع وملعقة طعام من زيت الزيتون. تطحن أوراق النعناع جيداً ويضاف إليها زيت الزيتون ويخلط المكونان جيداً حتى يتحولا إلى كريم متجانس.

ومن المفيد ايضاً الاعتماد على وصفات طبيعية سهلة التحضير ومنها وصفة النعناع وزيت الزيتون.

وعادة ما يتم التخلص منها من خلال استخدام طرق العناية المعروفة أو عن طريق إخفائها بالماكياج.

يمكن تطبيق هذا الكريم في المساء على منطقة الهالات الداكنة وتركه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة قبل غسل الوجه بالماء البارد.ويشار إلى أن النعناع يعمل على تحسين الدورة الدموية وعلى تبييض مناطق البشرة الداكنة.

وللاستفادة من خصائصه ينصح بتطبيق القناع يومياً لمدة شهر واحد وسيلاحظ بعد ذلك اختفاء اللون الداكن تحت العينين.