ودّعي الهالات السوداء بهذه الخلطة الطبيعية... جربيها!

تظهر الهالات السوداء تحت العينين لأسباب مختلفة منها عدم النوم لساعات كافية، خسارة الكولاجين مع مرور السنوات، بعض أنواع الحساسية، التعرض لأشعة الشمس من دون حماية اضافة إلى العامل الوراثي.
ومن المفيد ايضاً الاعتماد على وصفات طبيعية سهلة التحضير ومنها وصفة النعناع وزيت الزيتون.
ويحتاج ذلك إلى 5 أوراق نعناع وملعقة طعام من زيت الزيتون. تطحن أوراق النعناع جيداً ويضاف إليها زيت الزيتون ويخلط المكونان جيداً حتى يتحولا إلى كريم متجانس.
ويشار إلى أن النعناع يعمل على تحسين الدورة الدموية وعلى تبييض مناطق البشرة الداكنة.
وللاستفادة من خصائصه ينصح بتطبيق القناع يومياً لمدة شهر واحد وسيلاحظ بعد ذلك اختفاء اللون الداكن تحت العينين.
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