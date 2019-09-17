رعد حمودي يغادر العراق

رياضة 2019-09-17 | 12:03 4,661 مشاهدة غادر رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، رعد حمودي، إلى العاصمة الأردنية عمان. وقال مصدر رفيع المستوى في اللجنة الاولمبية في حديث لـ الخليج 365، إن "حمودي غادر العراق صباح أمس، نتيجة الإقصاء والتهميش الذي ضرب أركان اللجنة الأولمبية العراقية من قبل اللجنة الخماسية المشكلة بموجب القرار ١٤٠".



وبين، أن "حمودي لن يعود للعراق حتى تعود اللجنة الأولمبية العراقية لممارسة أعمالها بصورة طبيعية مع استعداد الأولمبية لوضع ضوابط صارمة لصرف المال وبإشراف لجان متخصصة مشتركة".

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