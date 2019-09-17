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تعرّضت سيّدة أميركية لحادثة غريبة حيث قامت بابتلاع خاتم خطوبتها أثناء نومها.
وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنّ جينا إيفانز، قالت إنّها كانت تشاهد كابوساً فيه أشرار في قطار فائق السرعة، ولحماية خاتمها من اللصوص وضعته في فمها، وابتلعته أثناء نومها بدون أن تشعر.
وعندما استيقظت في الصباح، افتقدت خاتم الخطوبة المصمّم حسب الطلب، وبعد إخبار خطيبها "بوب" بالأمر، دخل في نوبة ضحك، قبل أن يتوجّها إلى المستشفى لإخراج الخاتم.
واضطر الأطباء في أحد مستشفيات بكاليفورنيا لإجراء عملية تنظير علوي لاستخراج خاتم الألماس من معدة جينا، بعد تحديد مكانه بالأشعة السينية.
كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدقوا... ابتلعت خاتمها بسبب كابوس في المنام (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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