التربية: انتشار الإستخدام 'السلبي' للموبايل بين الطلبة

وجهت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، بضرورة قيام المشرفين بالمتابعة والتوجيه فيما يخص الاستخدام السلبي للموبايل وشبكات التواصل الاجتماعي بين الطلبة . وقالت الوزارة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن المديرية العامة للإشراف التربوي وجهت القائمين على المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بمتابعة الاستخدام السلبي للموبايل وشبكات التواصل الاجتماعي بين الطلبة، مشددة على استثمار مجالس الاباء والمعلمين لغرض التوعية بمضار استخدام الموبايل خارج سيطرة الاهل.



واضاف بيان الوزارة، ان هذه الظاهرة انتشرت بشكل ملفت للنظر بالنسبة للطلبة في الفترة الاخيرة مما انعكس سلباً على العملية التربوية، داعية الى بث الوعي التربوي والثقافي بين الهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة ليتم تصحيح المسار واستخدام التكنولوجيا الحديثة استخداماً إيجابيا لزيادة الرصيد المعرفي لديهم .



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