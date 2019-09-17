الصحة النيابية: العلوان ضرب الكثير من منابع الفساد في الوزارة والمحافظات

اعتبر نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، الثلاثاء، أن وزير الصحة والبيئة المستقيل علاء العلوان تعرض لهجمة شعواء ومحاولات تشويه للحقائق، عازيا سبب ذلك الى محاربته الفساد وضربه الكثير من منابعه وجذوره في الوزارة والمحافظات.
واضاف البريفكاني، "اننا بالاغلب في لجنة الصحة والبيئة ندعم الوزير المستقيل ونناشد رئيس الوزراء برفض استقالة العلوان ونطلب من العلوان العدول عنها وسنعمل على التواصل معه لاقناعة بالعودة الى عمله"، لافتا الى ان "العلوان ضرب الكثير من منابع الفساد وجذوره في الوزارة والمحافظات ومنها تغيير مديري عامي صحتي الحلة ونينوى وتدوير عدد من المدراء كلها اشارات الى ان الوزير بدأ بداية جيدة".
وتابع ان "الوزير كان متفاعلا مع جميع الاحداث الطارئة وكان له دور مهني وانساني في هذه المواقع سواء بالزيارات الدينية او حادثة العبارة وحادثة طويريج وغيرها"، موضحا ان "الوزير يجب ان يستمر بالعمل لوجود امورا كثيرة بحاجة الى عمل وقد استطاع تحقيق اشياء لم نراها في الوزارة منذ عام 2003 حتى اللحظة".
واكد البريفكاني، ان "تلك الاصلاحات لم ترق للكثير فبدأوا بتجيير الجيوش الالكترونية والخروج للاعلام والحديث بامور بعيدة كل البعد عن الواقع والحقائق"، مشددا على ان "الوزير اوقف العديد من ملفات الفساد وهذه الملفات كانت هي السبب في شن هذه الهجمة الشعواء وغير المبررة على الوزير".
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كلف، امس الاثنين، لجنة الصحة والبيئة النيابية بتقديم تقرير مفصل عن أسباب استقالة وزير الصحة العلوان على ان يعرض التقرير خلال جلسات الاسبوع القادم.
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