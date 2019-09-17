صحيفة: قصف جديد يستهدف مواقع عسكرية قرب الحدود العراقية

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الثلاثاء، عن قصف مواقع عسكرية على الحدود بين العراق وسوريا، وفقا لوسائل إعلام في البلدين. وذكرت الصحيفة ان "عمليات القصف حدثت في منطقة البو كمال السورية". من جانبه، افاد مصدر امني بأن "دوي انفجارات عنيفة سمعت في منطقة البو كمال السورية القريبة من الشريط الحدودي مع العراق". Advertisements واضاف ان "القوات الأمنية العراقية اتخذت اجراءات مشددة على طول الشريط الحدودي مع سوريا تحسبا من اي طارئ". يذكر ان المرصد السوري لحقوق الانسان اعلن، في التاسع من ايلول الحالي، ان طائرات مجهولة قصفت مواقع قرب الحدود العراقية، مبينا ان القصف اوقع عدد من القتلى والجرحى.



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