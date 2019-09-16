أردوغان يقترح إنشاء مدينة للاجئين على الحدود السورية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن بلاده لن تسمح بظهور "الإرهابيين" في المنطقة التي تم إنشاؤها على الحدود مع سوريا، مقترحا تحويلها إلى مدينة للاجئين. وقال الرئيس التركي عقب محادثاته مع بوتين وروحاني في أنقرة اليوم الاثنين "بالنسبة للاجئين هناك (على الحدود السورية) من الضروري إنشاء مدينة لهم، بحيث يشاركون في الزراعة. وأوضحت لزملائي أنه من الضروري إنشاء بنية أساسية لهم. ومن الضروري منع تشكيل ممر إرهابي".



واستضافت العاصمة التركية أنقرة، اليوم الإثنين، القمة الثلاثية للدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران) بشأن التسوية السورية.

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