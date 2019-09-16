البرلمان يؤجل القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون الملاك

أفاد مصدر برلماني، الاثنين، بأن مجلس النواب أجل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يؤجل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠". وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسته الثانية برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

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