نائبة تؤدي اليمين الدستوري بدلاً من عمانؤيل خوشابا

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "بيداء خضر أدّت، اليوم، اليمين الدستوري نائبة في مجلس النواب البرلمان بدلاً عن النائب عمانؤيل خوشابا".

وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي.

