البرلمان يدرج فقرة التصويت على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي بجدول الأعمال

صوت مجلس النواب، الاثنين، على إدراج فقرة التصويت على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي ضمن جدول أعمال جلسة اليوم.

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت على إدراج فقرة التصويت على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي بجدول الأعمال".

وكانت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي أعلنت، قبل أيام، أن ثلاثة طلبات وصلت إلى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي، فيما أشارت إلى أنها تنتظر رئاسة مجلس النواب للبدء باجراءات رفع الحصانة عنه.