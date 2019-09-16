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تعرف على مواعيد مباريات الجولة الاولى من الدوري الممتاز 2019-2020

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2019-09-16 | 16:42

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الاولى من الدوري الممتاز 2019-2020

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تنطلق منافسات الجولة الاولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم الاربعاء المقبل، باقامة 6 مباريات في بغداد والمحافظات.
إذ سيواجه حامل اللقب الشرطة فريق الحدود على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما سيلاعب القوة الجوية فريق بغداد على ملعب الاخير في الساعة 3 و45 دقيقة، وبذات الوقت يلاعب الكرخ فريق الصناعات الكهربائية على منلعب الكرخ.

ويلاعب النجف فريق الكهرباء على ملعب النجف عند السعة 3 و45 دقيقة، بذات التوقيت يلاعب القاسم فريق النفط على ملعب الكفل، فيما سيلاقي نفط الوسط فريق الديوانية على ملعب كربلاء الثانوي بنفس التوقيت.

وفي اليوم التالي، سيواجه الزوراء فريق السماوة على ملعب الشعب عند الساعة السادسة مساءً، فيما سيلاقي اربيل فريق نفط الجنوب على ملعب فرانسوا حريري بذات التوقيت، ويلاعب الميناء فريق زاخو على ملعب الفيحاء عند الساعة السابعة.


وتقرر تأجيل مواجهة نفط ميسان والطلبة الى اشعار اخر لجين انهاء ملف ديون الانيق.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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