تعرف على مواعيد مباريات الجولة الاولى من الدوري الممتاز 2019-2020

إذ سيواجه حامل اللقب الشرطة فريق الحدود على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما سيلاعب القوة الجوية فريق بغداد على ملعب الاخير في الساعة 3 و45 دقيقة، وبذات الوقت يلاعب الكرخ فريق الصناعات الكهربائية على منلعب الكرخ.ويلاعب النجف فريق الكهرباء على ملعب النجف عند السعة 3 و45 دقيقة، بذات التوقيت يلاعب القاسم فريق النفط على ملعب الكفل، فيما سيلاقي نفط الوسط فريق الديوانية على ملعب كربلاء الثانوي بنفس التوقيت.

وفي اليوم التالي، سيواجه الزوراء فريق السماوة على ملعب الشعب عند الساعة السادسة مساءً، فيما سيلاقي اربيل فريق نفط الجنوب على ملعب فرانسوا حريري بذات التوقيت، ويلاعب الميناء فريق زاخو على ملعب الفيحاء عند الساعة السابعة.



وتقرر تأجيل مواجهة نفط ميسان والطلبة الى اشعار اخر لجين انهاء ملف ديون الانيق.