رسمياً.. مانشستر يونايتد يجدد عقد دي خيا حتى 2023

2019-09-16 | 16:33
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أعلن نادي مانشستر يونايتد، عن تجديد عقد ديفيد دي خيا حارس مرمى الفريق الأول لمدة 4 سنوات قادمة.
ووضع النادي الإنجليزي شرطًا في عقد حارسه المميز، يتيح له تمديده لموسم آخر في حالة اتفاق الطرفين.
دي خيا البالغ من العمر 28 عاماً، كان قد أنضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 2011، وشارك في 367 مباراة مع الشياطين الحمر.
واستطاع الإسباني خلال السنوات الماضية، تحقيق بطولة الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد، كأس الرابطة والدوري الأوروبي وكأس الدرع الخيرية لمرة واحدة.
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