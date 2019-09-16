رسمياً.. مانشستر يونايتد يجدد عقد دي خيا حتى 2023

ووقع اللاعب الإسباني على عقوده الجديدة حتى يونيو 2023، بعد أن كان عقده السابق ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ووضع النادي الإنجليزي شرطًا في عقد حارسه المميز، يتيح له تمديده لموسم آخر في حالة اتفاق الطرفين.



دي خيا البالغ من العمر 28 عاماً، كان قد أنضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 2011، وشارك في 367 مباراة مع الشياطين الحمر.

واستطاع الإسباني خلال السنوات الماضية، تحقيق بطولة الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد، كأس الرابطة والدوري الأوروبي وكأس الدرع الخيرية لمرة واحدة.

