جنبلاط يؤكد اهمية العلاقات بين لبنان وكردستان

اكد رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي والقيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني تيمور جنبلاط، الاثنين، اهمية العلاقات بين لبنان واقليم كردستان العراق.
قالت حكومة الاقليم في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، استقبل اليوم وفداً برلمانياً لبنانياً برئاسة رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي والقيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني تيمور جنبلاط".
واضافت أن "جنبلاط وجه في مستهل الاجتماع، تهنئة الى رئيس حكومة اقليم كردستان بمناسبة بدء مهام تشكيلته الحكومية الجديدة في الاقليم"، مؤكدا على "اهمية العلاقات بين لبنان وإقليم كردستان".
واضافت أن "جنبلاط وجه في مستهل الاجتماع، تهنئة الى رئيس حكومة اقليم كردستان بمناسبة بدء مهام تشكيلته الحكومية الجديدة في الاقليم"، مؤكدا على "اهمية العلاقات بين لبنان وإقليم كردستان".
وتابعت الحكومة ان "الجانبين تطرقا خلال الاجتماع، الى العلاقة التاريخية بين الشعب اللبناني عموماً وعائلة جنبلاط على وجه الخصوص، والشعب الكوردي".
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