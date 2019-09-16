ريال مدريد يفتقد احد ركائزه الاساسية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

رياضة 2019-09-16 | 16:18 1,514 مشاهدة أعلن نادي ريال مدريد ، عن إصابة جديدة ضربت صفوف الفريق قبل ساعات من مواجهة باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا وأكد الملكي عبر موقعه الرسمي الإلكتروني على "إصابة مارسيلو الظهير الأيسر الأساسي للفريق". وخضع البرازيلي الدولي للفحوصات الطبية الشاملة، صباح اليوم الأثنين، والتي أظهرت إصابته ببعض الآلام في الظهر والرقبة.



ولم يكشف الموقع عن المدة الزمنية المتوقعة لغياب مارسيلو، ولكن يبدو وأن مشاركته أمام باريس سان جيرمان يوم الأربعاء أصبحت محل شك كبير. ولم يكشف الموقع عن المدة الزمنية المتوقعة لغياب مارسيلو، ولكن يبدو وأن مشاركته أمام باريس سان جيرمان يوم الأربعاء أصبحت محل شك كبير.

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