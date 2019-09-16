مقتل واصابة 82 شخصاً بقصف في مدينة سرت الليبية

قتل 32 شخصا واصيب 50 آخرون، الاثنين، إثر قصف للجيش الليبي على مواقع غرب وجنوب مدينة سرت، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي. وأفاد مصدر عسكري ليبي تابع للقيادة العامة للقوات الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، بـ"استهدف مواقع لقوات حكومة الوفاق غرب وجنوب مدينة سرت خلال غارات جوية لسلاح الجو الليبي ، أسفر عن مقتل 32 شخصا وجرح 50 آخرين".



وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن أسمه أن "الطيران الحربي لسلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة قد شن عدة غارات جوية مكثفة ودقيقة اليوم الاثنين أسـتهدف تمركزات ومواقع ميليشيات مصراتة الإرهابية بمدينة سرت".

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