العثور على ثلاثة صواريخ داخل مستشفى في أيسر الموصل

أفاد مصدر امني، الاثنين، بالعثور على ثلاثة صواريخ داخل مستشفى السلام بالجانب الايسر من مدينة الموصل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن تم "العثور على صاروخ بازوكة عدد واحد وصاروخ قاذفة عدد اثنين وحاوية اطلاقات احادية عدد ٣ داخل مستشفى السلام بالجانب الايسر من مدينة الموصل".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "قوة من مكافحة المتفجرات رفعت المواد دون اي اصابات تذكر".
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