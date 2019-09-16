بالصور.. تجاوزات تطالها الجرافات

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اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن حملة لازالة التجاوزات جنوب العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها في بلدية الكرادة قامت بحملة ازالت خلالها عدد من التجاوزات الجسيمة ضمن منطقة الزعفرانية المحلة 964 والمحلة 970".
وأضاف أن "الحملة تضمنت ازالة عدد من الهياكل السكنية المتجاوزة بالاضافة الى ازالة سقائف وكرفانات واسيجة دور بعد إنذارهم في وقت سابق".
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