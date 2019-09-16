مواطنون في بابل يمنعون مدير بلدية المدحتية من دخول الدائرة

منع عدد من المواطنين في ناحية المدحتية جنوبي بابل، الاثنين، مدير الناحية من دخول الدائرة احتجاجا على تسلمه المنصب.
وقال مراسل السومرية في بابل، إن عددا من المواطنين في المدحتية قاموا بغلق الباب أمام مدير البلدية الجديد احتجاجا على استلام حيدر عبد اسود المنصب ومنعوه من دخول الدائرة.
يذكر ان محافظ بابل كرار العبادي أصدر قرارا مسبقا بعدم تسلم اسود اي منصب حتى إكمال التحقيقات بسبب الدعاوي الموجهة ضده.
يذكر ان محافظ بابل كرار العبادي أصدر قرارا مسبقا بعدم تسلم اسود اي منصب حتى إكمال التحقيقات بسبب الدعاوي الموجهة ضده.
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