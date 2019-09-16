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مواطنون في بابل يمنعون مدير بلدية المدحتية من دخول الدائرة

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منع عدد من المواطنين في ناحية المدحتية جنوبي بابل، الاثنين، مدير الناحية من دخول الدائرة احتجاجا على تسلمه المنصب.
وقال مراسل السومرية في بابل، إن عددا من المواطنين في المدحتية قاموا بغلق الباب أمام مدير البلدية الجديد احتجاجا على استلام حيدر عبد اسود المنصب ومنعوه من دخول الدائرة.

يذكر ان محافظ بابل كرار العبادي أصدر قرارا مسبقا بعدم تسلم اسود اي منصب حتى إكمال التحقيقات بسبب الدعاوي الموجهة ضده.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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