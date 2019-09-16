البرلمان يعقد جلسته الثانية برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب العراقي، الاثنين، جلسته الثانية برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب عقد اليوم جلسته الثانية من السنة التشريعية الثانية برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي".

واضاف المصدر ان "جدول اعمال الجلسة تضمن التصويت علـى مشروع قانــون رسم طابــع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال، والتصويــت من حيث المبــدأ على مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقــم ( 22) لسنة 2011، والقــراءة الاولـى لمقتــــرح قانـــون الغـــاء مكاتـب المفتشيـــن العمومييــن، والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها ( نيويورك 1958)".

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وتابع ان "الجدول تضمن ايضا القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975، والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية البحارة رقم (185) لسنة 2003، والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006، والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، والقــراءة الاولى لمشروع قانون كلية القوة الجوية".

واكد المصدر ان "البرلمان سيناقش تقرير (القراءة الثانية) لمقترح قانـــون الضمان الصحي، وتقرير (القراءة الثانية) لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية".