اعلن النائب حسن سالم، عن جمع تواقيع نيابية من اجل درج فقرة اخراج القوات الاجنبية على جدول اعمال مجلس النواب. واكد سالم انه "لغاية الان تم جمع 53 توقيعا لادراج هذه الفقرة". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. تواقيع لادراج فقرة اخراج القوات الاجنبية على جدول اعمال البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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