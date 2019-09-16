بومبيو لعبد المهدي: معلوماتنا تؤكد عدم استخدام اراضي العراق بتنفيذ هجوم ارامكو

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، عن ابرز ما بحثه الاخير مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى، ليلة امس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو"، مبينا ان "الجانبين تناولا اللقاءات المرتقبة بين المسؤولين في البلدين".

واضاف انه "جرى بحث الضربات الاخيرة التي تعرضت لها السعودية"، مشيرا الى ان "الطرفين قيما موقفهما من الأزمة الراهنة واتفقا على التعاون في تبادل المعلومات".

وشدد عبد المهدي خلال الاتصال "على ان مهمة العراق هي الحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب اية خطوة للتصعيد وعلى منع استخدام اراضيه ضد أية دولة مجاورة اوشقيقة او صديقة"، موضحا ان "العراق بسياسته يسعى للعب دور ايجابي لتفكيك الازمات والصراعات التي تعيشها المنطقة وإبعاد شبح الحرب عن العراق والمنطقة وابتعاده عن سياسة المحاور".

من جهته، أكد وزير الخارجية الامريكي ان "المعلومات التي لديهم تؤكد بيان الحكومة العراقية في عدم استخدام اراضيها في تنفيذ هذا الهجوم".

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ونفت الحكومة العراقية، امس الاحد، استخدام اراضيه لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيّرة، مؤكدة التزامها الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على "جواره وأشقائه وأصدقائه".

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية، في وقت سابق من يوم امس، بأن الاعتداء الذي استهدف أمس معملين كبيرين تابعين لشركة "أرامكو" في المملكة السعودية وتبنته جماعة الحوثيين اليمنية "نفذ من العراق".

كما أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على "تويتر" إلى غياب أي أدلة على أن الهجوم الذي استهدف المعملين في محافظة بقيق وهجرة خريص نفذ من اليمن.

كما أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن خبراء سعوديين وأمريكيين يحققون في احتمال استخدام صواريخ كروز في الهجوم أطلقت من العراق أو إيران.