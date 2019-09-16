اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الاثنين، ان منح وزير الصحة اجازة مفتوحة يتنافى مع مبدأ مكافحة الفساد.
وقال الاعرجي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "منح وزير الصحة إجازة مفتوحة دون التحقق من الإتهامات الواردة في استقالته، يتنافى مع مبدأ مكافحة الفساد والإصلاح الذي أعلنته الحكومة في برنامجها".
وأعلن رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري، عن رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالة وزير الصحة علاء العلوان، مبينا أنه قام بمنحه اجازة مفتوحة.
يذكر ان وزير الصحة علاء العلوان قدم امس الاحد، استقالته من منصبه، فيما قدم شكره للرئاسات الثلاث وللجميع على ما قدموه من دعم له.
كانت هذه تفاصيل خبر الاعرجي: منح وزير الصحة اجازة مفتوحة يتنافى مع مبدأ مكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.