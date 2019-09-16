الاعرجي: منح وزير الصحة اجازة مفتوحة يتنافى مع مبدأ مكافحة الفساد

اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الاثنين، ان منح وزير الصحة اجازة مفتوحة يتنافى مع مبدأ مكافحة الفساد.

وقال الاعرجي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "منح وزير الصحة إجازة مفتوحة دون التحقق من الإتهامات الواردة في استقالته، يتنافى مع مبدأ مكافحة الفساد والإصلاح الذي أعلنته الحكومة في برنامجها".

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وأعلن رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري، عن رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالة وزير الصحة علاء العلوان، مبينا أنه قام بمنحه اجازة مفتوحة.

يذكر ان وزير الصحة علاء العلوان قدم امس الاحد، استقالته من منصبه، فيما قدم شكره للرئاسات الثلاث وللجميع على ما قدموه من دعم له.