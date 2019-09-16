الاعمار النيابية تقدم مقترح قانون 'مؤسسة اعمار العراق وتعاقدات الدولة'

قدمت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الاثنين، مقترح قانون "مؤسسة اعمار العراق وتعاقدات الدولة"، مشيرا الى ان القانون سيشكل محكمة مختصة بالتعاقدات مع الزام المؤسسة بانشاء بوابات للتعاقدات الحكومية من خلال موقع الكتروني مختص.
واكد السهلاني، ان "اللجنة ستقدم مشروع قانون من اهم القوانين لتشكيل مؤسسة تتولى اعمار البنى التحتية بتعاون لاكثر من 12 وزارة والتي تصل الى 30 مليار دولار وتنظيم عمليات تعاقدات الدولة في المؤسسة وبطلان اي عقد لم يصادق عليه في المؤسسة ولا يستثنى اي عقد من متابعة المؤسسة وسيتم بموجب القانون تشكيل محكمة مختصة بالتعاقدات بموجب مقترح القانون".
واضاف ان "لجنة الخدمات تسعى ان يطبق القانون على ارض الواقع"، مشيرا الى ان "القانون سيشكل محكمة مختصة بالتعاقدات مع الزام المؤسسة بانشاء بوابات للتعاقدات الحكومية من خلال موقع الكتروني مختص على شبكة المعلومات الدولية وهذا ما موجود في كل دول العالم لتكون التعاقدات بشكل شفاف وسد باب الفساد".
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