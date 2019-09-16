الغانمي: إرادة النصر الخامسة مستمرة حتى تأمين الحدود الإدارية لخمس محافظات

أكد رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي، الاثنين، استمرار عملية "إرادة النصر الخامسة" حتى تأمين الحدود الإدارية لمحافظات النجف وكربلاء وبغداد وديالى والأنبار. يتبع...

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